Öldürülen doktor için Sivas ve Tokat'ta tepki açıklaması

İrfan ÖZŞEKER- Halil İbrahim YEL/SİVAS, TOKAT, (DHA)- İSTANBUL\'da hastası tarafından öldürülen Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için Sivas ve Tokat\'ta anma töreni düzenlendi.

İstanbul’da çalıştığı hastanede hastası tarafından öldürülen Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için Medicana Sivas hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene hastane personeli ve vatandaşlar katıldı. Hastane Genel Müdürü Şerafettin Demiray, yapılan saldırının kendilerini derinden yaraladığını ifade ederek Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yapılan bu elim saldırı, tüm sağlık camiasını üzmüş, ancak ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı, aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden bin bir türlü fedakarlıklarla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı, insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Tüm sağlık camiasının başı sağ olsun\" dedi.

Bir basın mensubunun hastanelerde güvenlİk önlemi alınıp alınmayacağını sorması üzerine Demiray \"Hastaneler gün içerisinde oldukça fazla insanın kabul edildiği, gerek hastalarımızla gerek ziyaretçileriyle, gerekse refakatçileriyle yüksek sayıda insan girip çıkıyor. Bugüne kadar havalimanı, AVM gibi yerlerdeki önlemler çok düşünülmedi, ama bundan sonra düşünülmeli, biz de Medicana Sağlık Grubu olarak bunu düşünmeye başlayacağız artık. Belki de havalimanlarında olduğu gibi X-ray cihazı koymalıyız\" ifadelerini kullandı.

TOKAT\'TA DA TEPKİ

Tokat\'ta ise Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bahçesinde toplanan doktor ve sağlık görevlileri, olayı protesto etti. Protestoya Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül de katıldı. Tokat Tabipler Odası Başkanı Ferhat Karaman yaptığı açıklamada, \"Bu canımızı yakan, ailesi, sevenleri ve bizleri hüzne ve acıya boğan saldırıyı kınamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hep son olmasını istediğimiz sağlıkta şiddet, maalesef artarak devam etmektedir. Bugün karşılaştığımız saldırıyla bir kez daha açığa çıkmıştır ki; hastanelerdeki güvenlik önlemleri yetersiz kalmaktadır. Bu sorun ivedilikle çözülmelidir. Sağlık çalışanları, polikliniklerde, acil servislerde ve hastane servislerinde saldırgan ile baş başa bırakılmamalıdır. Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini toplumsal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma, silah bulundurma ve taşıma, zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır. Hastane girişlerinde basit yöntemlerle bu sorunun engellenmesi mümkünken, bu konuda adım atılması için daha kaç can kaybedilmesi gerekmektedir\" dedi.

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