Öldürülen Derik Kaymakamı'nın ağabeyi: Bombayı emniyet amiri koydu

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mardin-Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, kardeşini öldüren bombayı dönemin ilçe emniyet amirinin koyduğunu iddia etti.

Mardin’in Derik Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün 10 Kasım 2016'da makamına konulan bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Bombayı yerleştirenin Derik İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Kutluay olduğu öne sürüldü. İddia sahibi ise kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ağabey Safi Türk olayla ilgili duruşmalarda gelişme kaydedilemediğini belirterek, "Ülkesini, milletini hizmet aşkı ile seven bir kaymakamı mesai saati içerisinde çalışma masasına kendi ilçe emniyet amiri Mustafa Hakan Kutluay tarafından konulan bomba ile şehit etti. 3 yıl 1500 km yolu 20 den fazla duruşma yaptık koskocaman bir hiç. Kaymakamın kanından nemalanan ödüllenen bir sürü hain var" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Derik Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün makamına yapılan bombalı saldırı sonucu 2016 yılında hayatını kaybetti.

Olayın ardından 71 kişi gözaltına alındı, 15 kişi tutuklandı.

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi bir yıl önce tutuklular için beraat kararı verdi. Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu , 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası aldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, 8 kişi hakkında verilen kararı bozdu.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin, 3. Ceza Dairesi'nde yapılan yargılamada öldürülen kaymakamın babası "Bu olayın baş faili emniyet amiridir. Emniyet amiri delilleri yok etmiştir. Bu amir devleti temsil edemez. Bu olayı emniyet amiri çözecektir” demişti.

Baba Safıtürk'ün iddiası üzerine Derik İlçe Emniyet Amiri Hakan Kutluay mahkemede dinlenildi. Kutluay iddiaları reddetti.

Olayla ilgili dava 4 yıldır devam ediyor.