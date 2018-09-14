Öldürülen çevrecinin yarım kalan dilekçesini, çevre derneği tamamlandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, eşiyle cinayete kurban giden çevreci Ali Ulvi Büyüknohutçu\'nun (61), \'ÇED Gerekli Değildir\' raporuyla faaliyet gösteren bir mermer ocağının kapatılmasını sağlayan mahkeme kararını örnek göstererek, bölgede aynı şekildeki 7 ocağın daha kapatılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na başvuruya hazırlandığı, ancak öldürülünce dilekçesinin yarım kaldığı ortaya çıktı. Dilekçeyi tamamlayan Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TOROÇDER), ÇED\'siz 7 ocağın kapatılması için başvurdu.

Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkisinde bir dağ evinde yaşayan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61), 9 Mayıs 2017 tarihinde evlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlarda faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çift, cinayetten yaklaşık bir ay önce evlerine 500 metre uzaklıktaki bir mermer ocağına karşı açtıkları davayı kazanmıştı.

DİLEKÇESİ YARIM KALDI

Danıştay 14\'üncü Dairesi\'nin, \'ÇED Gerekli Değildir\' raporuyla mermer ocağının işletilemeyeceği yönündeki kararı üzerine kapatılan mermer ocağını örnek gösteren Ali Ulvi Büyüknohutçu, bölgede aynı raporla faaliyet gösteren 7 mermer ocağının daha kapatılması için bir dilekçe hazırlayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na başvurmaya hazırlanıyordu. Büyüknohutçu, 16 Nisan referandumu nedeniyle, dilekçe işlemini referandum sonrasına bıraktı. Ancak Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs\'ta dağ evinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamanı yitirmesiyle hazırlık aşamasındaki dilekçe yarım kaldı.

Cinayeti işleyen Ali Yamuç ve cinayete iştirak ettiği öne sürülen eşi Fatma Yamuç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Yamuç cezaevinde intihar ederken, tutuklu eşi ise serbest bırakıldı.

7 MERMER OCAĞI DAHA ÇED\'SİZ

​Büyüknohutçu\'nun yarım kalan dilekçesi, TOROÇDER tarafından tamamlandı. \'ÇED Gerekli Değildir\' kararıyla faaliyet gösteren 7 mermer ocağının kapatılması için hazırlanan dilekçe, avukat İsmail Tunçbilek tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na sunulmak üzere Finike Kaymakamlığı\'na verildi.

BELGEYİ VERENLER HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ

Finike ormanlarında ÇED Gerekli Değildir belgesi verilmesini sağlayan memurlar hakkında idari ve adli soruşturmanın talep edildiği başvuruda, ocakların bulunduğu alanlarda sedir ormanları ve endemik bitki türleri olmasına rağmen bunların gözardı edildiği belirtildi. İzinleri veren devlet yetkilileri hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmaması halinde yasal yollara başvurulacağı kaydedilen dilekçede, görev ve yetkileri kötüye kullanan ÇED hazırlama şirketlerinin lisanslarının da iptali için soruşturma talep edildi.

Mahkemenin, kapatılan Bartu Mermer firması için ÇED raporu hazırlatılması gerekirken, ÇED Gerekli Değildir kararı verilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulduğu belirtilen dilekçede, önemli çevresel etkileri nedeniyle tüm taş ocaklarından ÇED raporu istenmesi gerektiği ve ÇED Gerekli Değildir belgesiyle faaliyet gösteren ocakların faaliyetlerinin derhal durdurulması istendi. İsimleri belirtilen 7 ocağın ÇED belgesi olmadığı vurgulanarak, yapılacak incelemede bölge sedir ormanlarıyla kaplı olmasına rağmen, bu hususların hukuken geçersiz belgeler verilirken, hiç nazara alınmadığı kaydedildi. Bu belgelerin hiçbirinde halkın katılımı toplantısı olmadığı da vurgulandı.



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