Öldürülen Ceren Damar hakkındaki sözleri tepki çeken Avukat Vahit Bıçak'a para cezası

Ankara Barosu Disiplin Kurulu, akademisyen Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak’ın davaya ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlattığı disiplin kovuşturmasını tamamlayarak, kendisine 708 TL para cezası verilmesine karar verdi. Kararda, Bıçak’ın kullandığı üslubun avukatlık vakar ve onuruna yakışır biçimde olmadığının altı çizildi.

Ankara Barosu Hukuk Müşavirliği, Kocaeli Barosu Başkanlığı ve avukat Doğan Erkan, 13 meslektaşı adına Bıçak hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine başlatılan disiplin soruşturması kapsamında Bıçak’tan savunma istenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bıçak’ın sosyal medya paylaşımları ile disiplin suçu işlediği kanaatine varıldığı gerekçesiyle kendisine 708 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde, şöyle denildi:

“Bu paylaşımların bir çoğunda devam eden bir yargılama ile ilgili, doğruluğu sabit olmayan hususlarda olumsuz kamuoyu oluşturma saikiyle, bazı paylaşımlarında ise yaptığı işi ön plana çıkaracak, ün kazanma ve iş sağlama amaçlı hareket ettiği, bir bütün olarak değerlendirildiğinde yalnızca iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgili olma, taraflar arasındaki anlaşmazlığın doğurduğu, düşmanlıkların dışına kalma ilkelerine aykırı davrandığı, bir bütün olarak kullandığı üslubun avukatlık vakar ve onuruna yakışır biçimde olmadığı görülmekle, şikayet edilen avukatın mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınma, saygı ve güvene yakışır biçimde davranma yükümlülükleri ile Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve TBB Reklam yasağı yönetmeliğinin ilgili maddelerinden düzenlenen ilke ve esasları ihlal ettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.”