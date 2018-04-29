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BBC Türkçe

Öldürülen AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi toprağa verildi

Van'ın Özalp İlçesi Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden çıkarılarak öldürülen AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı 62 yaşındaki Aydın Ahi için Van'da cenaze töreni yapıldı. Hükümetin PKK'yı işaret ettiği saldırıyla ilgili olarak 16 kişinin gözaltında olduğunu

29 Nisan 2018 20:30

Van'ın Özalp İlçesi Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden çıkarılarak öldürülen AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı 62 yaşındaki Aydın Ahi için Van'da cenaze töreni yapıldı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının arkasında PKK'nın olduğunu belirterek, "62 yaşında bir çınarı ahrete uğurluyoruz. Terör örgütü can çekişmektedir. Çoğu gitti azı kaldı" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili Anadolu Ajansı'na konuşan AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Ahi'nin Cumartesi gecesi 22.00 sularında Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden kaçırıldığını söyledi.

Soğanda, ajansa yaptığı açıklamada, Aydın Ahi'nin evine yakın bir yerde 2 kişi tarafından öldürüldüğünü belirtti.

AKP'li bakanlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Ahi'nin öldürülmesini kınadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı:

"Dün Orhan Mercan, bugün Aydın Ahi kardeşimiz terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Katiller siyasileri hedef alırken, siyasi uzantıları ses çıkaramayacak. Sözde 'adalet' diyenler bu katil sevicilerle aynı safta buluşacak"

Doğan Haber Ajansı olayla ilgili olarak 16 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

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