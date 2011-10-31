Öldürüldükten sonra koruma geldi





T24- İkinci evliliğini yaptığı eşi tarafından sürekli şiddet gören, boşanma aşamasında 3 kez savcılığa giderek koruma talebinde bulunan Müzeyyen Yanık, öldürüldükten iki ay sonra ‘hatırlandı’. Eve gelip “Koruma talebi için geldik” diyen polisler, “Müzeyyen üç ay önce kocası tarafından öldürüldü” yanıtı aldı.









Hürriyet'in haberine göre, şeker fabrikasının paketleme bölümünde çalışan Müzeyyen Yanık (41), 2006’da ilk eşinin hayatını kaybetmesinin ardından, Ekim 2010’da kan davası nedeniyle 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürerek 8 yıl cezaevinde kalan Harun Baş (42) ile evlendi. Evlendikten sonra eşinden sürekli şiddet gören Müzeyyen Yanık, Mart’ta memleketi Kastamonu’ya kaçtı.





Kastamonu Abana Adliyesi’ne boşanma dilekçesi veren Yanık, bu arada Bozkurt Adliyesi’ne giderek koruma talep etti ve eşinden şikayetçi oldu. Bir hafta sonra İstanbul’a dönen ve 21 Mart’ta Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nda eşi hakkında ikinci kez suç duyurusunda bulunan Müzeyyen Yanık, 12 Temmuz’da boşandı. Ancak eski eşin tehditlerinin devam etmesi üzerine Müzeyyen Yanık, 22 Temmuz’da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na üçüncü kez başvurdu. Bu başvuruya da yanıt gelmedi ve Yanık, 29 Temmuz’da, eşi tarafından kafasına sıkılan 4 kurşunla hayatını kaybetti.





Polis üç ay sonra geldi





Cinayetle ilgili gözaltına alınan eski eş Harun Baş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Müzeyyen Yanık’ın ölümünden yaklaşık 3 ay sonra sivil polisler Yanık’ın kardeşi Döne Yorulmaz’ın Esenler’deki evine gitti. Koruma talebinde bulunan Müzeyyen Yanık ile görüşmek isteyen polisler, talihsiz kadının kocası tarafından üç ay önce öldürüldüğünü duyunca evden ayrıldı.





Polisler geldiğinde şehir dışında olan kardeşi Döne Yorulmaz, “Polisler ablamı sormuşlar. Komşular ‘Neden aradınız?’ diye sorunca da ‘Koruma talep etmişti, o yüzden geldik’ demişler. Ablam öldükten üç ay sonra akılları başına geldi. Ablam kaç defa koruma talebinde bulundu, önemsemediler. Öldü, toprağa verdik, şimdi geliyorlar. Devlet korumuyor” dedi. Harun Baş, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.





Silah zoruyla evlenmişti





Döne Yorulmaz, ablası Müzeyyen Yanık: “Ablam, başta bize evlendiğini söylemedi. Biz karşı çıkıp kızdığımızda, ‘Silah zoruyla imza attım, yoksa beni öldürecekti’ dedi. Ölümü göz göre göre geldi. Ablamın çektiklerini hâlâ çeken, korkudan, baskıdan savcılığa dahi gidemeyen kadınlar var. Daha sert tedbirler alınması gerekir.”





Hâkim polisi suçlu bulmuştu





Naile Ekinci’nin boşanma davası açtığı eşi Salih Ekinci, hakkında eve yaklaşmama kararı olmasına rağmen 23 Temmuz’da eşinin Ankara Cebeci’deki evine girmeye çalıştı. Komşu polis memuru, Cebeci Karakolu’nda görevli meslektaşlarını aradı. Gelen polisler, “Otomobili bulduk, şahsı bulamadık” diye zabıt tutup gitti. Ertesi gece eve pencereden giren Salih Ekinci, iki çocuğunun önünde eşini öldürüp intihar etti. Cinayetten önce koruma kararı çıkartan hâkim Mustafa Ateş, “Görevlerini yapmadılar” diyerek polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hürriyet bu olayı 15 Ekim’de, “Polis de suç işledi” başlığıyla manşet yapmıştı.



