Öldürüldükten sonra cesedi yakılan Eylem Gülçin'in cenazesi Adli Tıp'ta kaldı

Aydın’ın Didim İlçesi’nde öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık’ın cenazesi, halen İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alınmadı. Eğer cenaze sahiplenilmezse, Kanık’ın cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

7 Ekim Cumartesi günü Çamlı Mahallesi Manastır Koyu mevkiinden geçenler, makili alanda yerde yanmış bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kime ait olduğu belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çalışmalar sonucu cesedin, Eylem Gülçin Kanık’a ait olduğu belirlendi. Kanık’ın, bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışma programına katıldığı öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan E.D., S.Ç., 41 yaşındaki M.K. ve oğulları 17 yaşındaki G.K. ile 16 yaşındaki Y.K., dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

250 bin Euro’yu gasp etmişler

Butik işlettiği öğrenilen Eylem Gülçin Kanık’ın sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçiyle hakkında şikayette bulunulduğu, konuyla ilgili dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık’ın, hapse girmemek için deniz yoluyla Yunanistan’a geçişi organize ettiği belirtilen cinayet zanlılarıyla anlaştığı belirtildi. Zanlıların Eylem Gülçin’in yanında bulunan 250 bin euroyu da aldıkları öne sürüldü.

Anne DNA örneği vermişti

Soruşturma kapsamında, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda bulunan ceset ile Eylem Gülçin Kanık’ın annesinden alınan DNA örnekleri karşılaştırılmış ve tutmuştu. DNA örneği veren annenin dışında diğer aile yakınları, geçen 17 güne rağmen Kanık’ın cenazesini teslim almadı. Eğer cenaze sahiplenilmezse, Kanık’ın kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. (DHA)