Öldürmeyen silah üretildi

T24- ABD'li bir şirket tarafından geliştirilen, sınır güvenliği ve terörle mücadelede kullanılabilen öldürücü olmayan ve yaydığı sersemletici yeşil ışıkla düşmanı etkisiz hale getiren lazer silahlar, Türk güvenlik birimlerine tanıtıldı. Lazer silahlar, 2 bin 400 metre uzaklıktaki bir hedefi etkisiz hale getirebiliyor.



Amerikan Laser Energetics şirketi, Dazer Laser (Sersemletici Lazer) adını verdiği lazer silahları tanıtmak amacıyla Türkiye'deki güvenlik birimlerinde çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.



Türkiye'deki temsilcileri tarafından güvenlik birimlerine tanıtılan lazer silahların, yetkili birimler tarafından inceleneceği ve kullanılıp kullanılmayacağına karar verileceği öğrenildi.



Amerikan Laser Energetics şirketinde çalışan iki göz doktoru tarafından geliştirilen Dazer Laser (Sersemletici Lazer) isimli lazer silah, yaydığı yeşil ışıkla 2 bin 400 kilometre uzaklıktaki tehdidin görme yetisini geçici bir süre bozarak sersemletiyor.



Yetkililer, lazer silahın yaydığı yeşil ışığın etkisiyle görme yetisi geçici olarak elinden alınan kişinin etkisiz hale gelerek olduğu yerde kaldığını belirttiler.



Lazer silahın 4,7 cm çapında olmasına karşın 1 metre çapında ışık yayarak aynı zamanda bir projektör olarak da kullanılabildiğini ifade eden yetkililer, ''Söz konusu silah, helikopter üzerine de monte edilebiliyor. Aynı zamanda projektör özelliği sayesinde sınır güvenliği için de kullanılabiliyor'' diye konuştu.



Yetkililer, lazer silahların toplumsal olaylarda cop, yüksek voltajlı dart ve biber spreyi gibi aletlerle karşılaştırıldığında, tehditleri kısa mesafe yerine uzak mesafeden kontrol alınmasını sağladığı için daha avantajlı olduğunu da kaydettiler.



Silah ve el feneri şeklinde ''Defender'' ve ''Guardian'' olmak üzere iki modeli olan Dazer Laser'ların 300 metreden 2 bin 400 metreye kadar değişen menzillerde opsiyonlarının bulunduğunu bildiren yetkililer, 1,5 yıl önce geliştirilen lazer silahların Amerika Birleşik Devletleri'inde hapishaneler ve polis departmanlarınca kullanılacağını belirttiler.



Yetkililer, söz konusu lazer silahların cezaevlerinde, uçak ve yolcu gemilerinde ve toplumsal olaylarda da kullanılabileceğini ifade ettiler.



Henüz seri üretime geçmeyen lazer silahların Amerikalı tank ve ticari uçak üreticisi General Dynamics şirketinin fabrikalarında sipariş üzerine üretileceği belirtildi.