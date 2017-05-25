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Dünya

Öldürmeye gittiği filin altında ezilerek öldü

Çıktığı av sırasında öldürdüğü filin altında kalarak öldü...

25 Mayıs 2017 01:42

Leopar avcısı olarak tanınan Theunis Botha çıktığı av turu sırasında arkadaşı tarafından vurulan filin altında kalarak öldü.

Güney Afrikalı avcı 51 yaşındaki Theunis Botha, Zimbabwe’de safariye katıldı. Botha ve beraberindeki avcı grubu, Gwai şehrinde avlanmaya çıktıkları sırada bir bebek fil sürüsüyle karşılaştı.

Sürünün içinden üç fil, gruba yöneldi. Bunun üzerine Botha fillere ateş etmeye başladı. Avcı filleri vurmaya çalışırken dördüncü bir fil başka bir yönden avcılara doğru saldırıya geçti ve Botha’yı gövdesinden yakalayıp havaya kaldırdı.

Bunu gören avcılardan biri Botha’yı kurtarmak için file ateş etti. Dengesini kaybeden fil, sırtından düşen Botha’nın tam üzerine yığıldı. Theunis Botha filin altında kalıp ezilerek öldü.

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