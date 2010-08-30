Öldürmeye cami avlusunda başladı...

T24 - İstanbul Avcılar’da 4 kişiyi öldüren Şenkaloğlu’nun ilk cinayeti namaz için gittiği cami avlusundaki tartışma sırasında işlediği ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen Şenkaloğlu, “Akrabalarımı vurdum, millet içine nasıl çıkacağım” dedi.



Avcılar’da birlikte yaşadığı Meryem Oktay’ı, kızı Leyla Kasa, damadı Ramazan Kasa ve 5 yaşındaki oğlu Furkan Kasa’yı öldüren Mustafa Şenkaloğlu (56), “Köpekler gibi pişmanım” dedi.



Gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Şenkaloğlu’nun sorgusu tamamlandı. Şenkaloğlu ifade vermedi, susma hakkını kullandı. Şenkaloğlu’nun yaşadıklarını polise anlattığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, cinayet şu şekilde gerçekleşti:



Mustafa Şenkaloğlu, Antalya’da 15 yıl önce eşini kaybeden halasının kızı Meryem Oktay’la birlikte yaşamaya başladı. Şenkaloğlu, resmi evlilik yaptığı eşinin de haberinin olduğu bu ilişki sırasında Oktay’ın çocuklarına da babalık yapıyordu. Şenkaloğlu’yla Meryem Oktay’ın arası iki yıl önce bozuldu. Oktay’ın ayrılmak istemesi nedeniyle başlayan ve iki yıl boyunca bir dargın bir barışık yaşayan çift bir süre önce görüşmemeye başladı. Oktay’ın damadı Ramazan Kasa’nın da Şenkaloğlu’nu tehdit ettiği öne sürüldü. Şenkaloğlu’nun da savcılığa, “Ölümle tehdit ediliyorum” diyerek şikâyette bulunduğu belirlendi. Ramazan Kasa’dan çekinen Şenkaloğlu’nun son günlerde belinde ruhsatsız tabancayla dolaştığı öğrenildi.





Adliyeye sevk edildi



Olay günü Mustafa Şenkaloğlu, öğle namazı için Tahtakale Camii’ne gitti. Cami avlusunda karşılaştığı Meryem Oktay’ın damadı Ramazan Kasa’yla tartışmaya başladı. Şenkaloğlu, yanında bulunan tabancayla Ramazan Kasa (34) ile oğlu Furkan Kasa’yı (5) vurdu. Şenkaloğlu, “Silah seslerinden sonra kendimi kaybettim. İstemeden tetiğe basmıştım. Ramazan ve Furkan’ın ölebileceği hiç aklıma gelmedi. Evde durumu anlattığım Meryem Oktay ve Leyla Kasa da bana bağırınca silahı bir daha ateşledim ve ikisini vurdum. Ben akrabalarımı vurdum, millet içine nasıl çıkacağım” dedi. Şenkaloğlu, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.





