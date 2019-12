Öldürme yöntemini filmlerden görmüşler

Adana'da, başına sert cisimle vurulduktan sonra domuz bağı şeklinde iple bağlanarak öldürülen iş adamının katil zanlıları, ödenmeyen çeklere imza attığı belirlenen muhasebeci ve bir çalışanı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan zanlılar, tutuklandı.



28 Ağustos'ta, Seyhan ilçesinde Yenidam Mahallesi Yeşiloba Hipodromu'nun arkasında domuz bağıyla bağlanmış halde cesedi bulunan işadamı Ali Yasin Sönmezler'in (51) öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı soruşturma sonuç verdi.

İstihbarat çalışmaları sonucunda Sönmezler'e ait çeklerin ödenmemesi nedeniyle hakkında icra takibine başlandığı, ancak, yapılan araştırmada işadamının daha önce hiçbir kuruma veya kişiye borcunun bulunmadığı belirlendi.



Ödenmeyen çeklerdeki imza ve el yazısının Sönmezler'e ait olmadığını belirleyen ekipler, bunun üzerine iş yerinde çalışan personelden imza ve el yazısı örneği aldı.



Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemenin ardından çeklerin üzerindeki el yazısı ve imzanın Sönmezler'in muhasebecisi Gürkan K. ile işadamının yanında çalışan Armağan A'ya ait olduğunu belirledi.



Düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alınan Gürkan K. ve Armağan A'nın, işadamından habersiz çek defterini alarak piyasadan çok sayıda inşaat malzemesi ve demir aldıkları, bunları hurdacılara yarı fiyatına satarak haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle işadamını yaklaşık 3 milyon YTL zarara uğrattıkları belirlenen Gürkan K. ve Armağan A. yapılan sorgulamada suçlarını itiraf etti.





Zanlılar tutuklandı



İtiraflarına göre, ileri tarihli çeklerin ödeme dönemi yaklaşınca yakalanacakları endişesiyle Sönmezler'i öldürme planı kuran zanlılar, Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki iş yerinde işadamının başına demir parçasıyla vurduktan sonra, kokunun hemen yayılmaması için vücudunu naylonla sarıp bantladılar ve domuz bağı yaptılar. Cesedi, at dışkılarının arasında çürüyüp yok olacağını düşündükleri için hipodrom arkasındaki bölgeye atan zanlılar, iş yerindeki kan izlerini de temizlediler.



Gürkan K. ve Armağan A'nın naylon poşete sarıp bantlama ve domuz bağı yöntemini televizyonda izledikleri filmlerden gördüklerini söyledikleri belirtildi.

Zanlıların sorgulamalarında, cinayeti 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirdikleri, gece geç saatlerde de cesedi iş yerinden çıkardıkları belirlendi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Cenazesinde ağlamışlar



Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, soruşturma sürecinde şüpheliler üzerinde çalışmalarını sürdürürken, Sönmezler'in cenazesine katılanları da takibe aldığı öğrenildi.

Zanlılar Gürkan K. ve Armağan A'nın da cenaze törenine katılarak gözyaşı döktükleri, mezarlığa kadar gittikten sonra evindeki akrabalarına da taziye ziyaretinde bulundukları tespit edildi.

Sönmezler'in yanında yaklaşık 15 yıldır çalışan muhasebeci Gürkan K'nin askere gittiği dönemde ailesine iş adamının sahip çıktığı, her ay düzenli olarak para ve gıda yardımında bulunduğu öğrenildi.

Sönmezler'in askerden gelen Gürkan K'yi yeniden işe aldığı, her bayramda gıda, kış aylarında ise yakacak yardımı yaptığı belirlendi.