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'Öldürme hakkımı kullandım' diyen kocaya müebbet

Fatih Vanlı mahkemeye 'o kadar canavarlaşsaydım annesini de öldürürdüm, umarım vicdanınız rahattır' dedi

27 Ocak 2015 12:18

Kayseri’de kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi eşi Firdevs Vanlı’yı 15 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Fatih Vanlı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 6 Kasım’da yaşanan olayda Fatih Vanlı, nöbetçi mahkemeye götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilerin, eşini neden öldürdüğü sorusuna, ‘Öldürme hakkımı kullandım. Böyle bir hakkı yeni öğrendim’ demişti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Doğan Bilmez’in haberine göre,  kararın açıklanmasının ardından Vanlı, “O kadar canileşseydim annesini de öldürürdüm. Umarım vicdanınız rahattır” diyerek heyete tepki gösterdi. 

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