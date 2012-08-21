Öldüren zayıflama haplarına 'bitkisel' onayı verilmeye devam ediyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte raflardaki yerini alan zayıflama hapları, 'Spor ve diyet yapmadan hızlı kilo verin!' sloganlarıyla insanları cezbediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı olarak satışa sunulan bu ilaçlar, her ne kadar bitkisel olarak tanıtılsa da içeriğinde bulunan kimyasallar insan sağlığını tehdit ediyor. Yetkililer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı ibaresiyle satışa sunulan bu ürünlerde laboratuvar incelemeleri sonucunda analjezikler, cinsel uyarıcılar, zayıflatma amacıyla üretilmiş ilaç molekülleri vs. gibi kimyasal maddeler saptandığını belirtiyor.

Zaman'ın haberine göre, zayıflamaya destek verici ve bitkisel adıyla satılan bu ilaçlarda kullanılan subitramin adlı maddenin, yüksek dozda kullanımı ölümlere yol açıyor. Zayıflamak isteyen insanlar ise ilaçların tanıtımında kullanılan bitkisel ibaresine güveniyor. Ancak, bu ilaçlar diğer ürünler gibi test edilmediği için insan sağlığı açısından çok daha tehlikeli olabiliyor. Türkiye Diyetisyenler Dermeği Denetleme Kurulu Başkanı Dr. Birsel Yaşar, "Bitkisel olarak piyasaya sürülen ilaçlardaki toksin maddeleri ayarlamaya yönelik bir test yapılmıyor. Bu da vücutta gösterdiği yüksek toksin etkiden dolayı çok tehlikeli oluyor." şeklinde konuşuyor. Subitramin isimli madde konusunda ise, "Normalde zayıflamaya yardımcı ürünlerin içerisine konulan subitramin, kat kat fazla kullanılıyor. Bu ise vücutta siyanür etkisi yapıyor." diye konuştu. Özel bir hastanede diyetisyenlik de yapan Yaşar, kendisine zayıflamak amacıyla gelen herkesin en az bir kere bu ilaçları kullandığını belirtiyor. Zayıflama ilaçları piyasasının da bu talepler doğrultusunda canlı kaldığına dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında zayıflama ilaçlarının da içinde bulunduğu satışı uygun olmayan ürünler listesi yayınlanmıştı. Listede zayıflama ilaçları da olmasına karşın, bu ilaçların internet üzerinden satışı hâlâ devam ediyor. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, internet üzerinden satışlara bakanlık denetimi getirilmediği sürece bu hapların satışının durdurulamayacağını söylüyor. Güngör, bu ilaçların yurtdışından da getirildiğini ve prospektüslerinin belli olmadığını ifade belirtiyor.

Yaygın olarak internet üzerinden satışa sunulan bu hapların denetimini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapıyor. Uzmanlar, ilaç denetimlerini Sağlık Bakanlığı'nın yapması gerektiği kanaatinde. Obezite ile Mücadele Derneği Başkanı Halil Kargulu, "Bakanlık, ilacın insan metabolizmasını hızlandırıp hızlandırmadığını kontrol etmeksizin onay veriyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, şubat ayında internet sitesi üzerinden yayınladığı bildiride, Antakya Biberi, Samandağ Biberi olarak bilinen kapsül ürünler ve 'Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izinli' ibareli "Capsi Green" adlı üründe yapılan analiz sonucunda Sibutramin'e rastlandığını açıkladı. Bakanlık açıklamanın sonuna, "Sibutramin'in kalp üzerindeki oluşturduğu risk, kilo kaybı için kullanıldığında elde edinilen faydasından fazla olduğu bilinmektedir." ibaresini ekledi. Ancak ilaç onayları hâlâ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "bitkisel" ürün olarak veriliyor ve Sağlık Bakanlığı'nın denetimine tabi tutulmuyor.

Zayıflama ilacı diye bir ürün bulunmuyor

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yağız Üresin piyasada kabul edilmiş tıbbi bir zayıflama ilacı olmadığını vurgulayarak, "Sadece veteriner ilacı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onay alır." uyarısında bulunuyor. Birçok insanın şartlanmışlık duygusu ile bu ilaçları içtiğini ve psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Obezite ile Mücadele Derneği Başkanı Halil Kargulu ise, "Hiç bir ürün zayıflama etkisi yapmıyor. Hatta bir süre sonra insanlar bu ürünlere bağımlı hale geliyor, zayıflama ilacı adı altında farklı haplar kullanmaya başlıyorlar." diyor.