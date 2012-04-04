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Yaşam

Öldüren sürücü cezayı 20 taksitte ödeyecek

Samsun’da yolun karşısına geçen 2 mühendise çarparak birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olan Fahri Duran 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

04 Nisan 2012 09:46

Samsun’da yolun karşısına geçen 2 mühendise çarparak birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olan 52 yaşındaki Fahri Duran  2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 

Milliyet'in haberine göre, sanığın hapis cezasını 18 bin 200 liraya çeviren mahkeme bunun 20 taksitle ödenmesine karar verdi.

Kaza, Aralık 2010’da merkez İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Ordu’dan gelen ziraat mühendisi Mahmut Yılmaz ile Tokat’ta oturan arkadaşı, harita mühendisi evli ve 2 çocuk annesi Özlem Türkaydın (40), bir iş için Samsun’da buluştu. Atatürk Bulvarı’ndan karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 mühendis arkadaşa, Fahri Duran yönetimindeki otomobil çarptı.
 

Sürücü kazanın ardından kaçtı; yaralanan mühendislerden Türkaydın kurtarılamadı. Olay yerinde kırılıp düşen otomobilin yan aynasından yola çıkılarak gözaltına alınan sürücü Fahri Duran tutuklandı. Yaklaşık 9 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Duran dün 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle son kez hâkim karşısına çıktı. Duran’a 2.5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, 18 bin 200 liraya çevrilen cezayı 20 taksitle ödeyecek.

 

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