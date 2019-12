T24 - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 100. yılında Kadıköy’de binlerce kadının özgürlük, eşitlik ve adalet isteklerini haykırdıkları yürüyüşle kutlandı. Yoğun yağışa karşın halaylar, zılgıtlar, alkış ve sloganlar eşliğinde yürüyüşlerini sürdüren kadınlar, 8 Mart’ın resmi tatil ya da ücretli izin günü olmasını istedi. Kadınlar, “Öldüren sevgi istemiyoruz” dedi.





“İstanbul 8 Mart Dünya Kadınlar Platformu”nu oluşturan TEKEL işçileri, CHP, BDP, ÖDP, İşçi Partisi, Emek Partisi (EMEP), KESK, DİSK, Lambda’lı Kadınlar, Öğrenci Kolektifi, İnsan Hakları Derneği üyesi binlerce kadın öğle saatlerinde Kadıköy Tepe Natilius Alışveriş Merkezi önünde toplandı.





Beyaz atlı prens gelme



“Kuralsız ve güvencesiz çalışmaya, kadın katliamlarına, savaşa karşı mücadeleye”, “Kadınlar barış istiyor”, “Emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkmak için AKP susacak biz kadınlar konuşacağız”, “Yoksulluğa, işsizliğe, ayrımcılığa, erkek egemenliğine, savaşa, şiddete, ırkçılığa karşı tek el olalım” yazılı pankartları açan kadınlar, saat 13.00 sıralarında “Beyaz atlı prens boşuna gelme”, “Yurtlarda bekâret kontrolüne son”, “Kimsenin namusu değiliz” yazılı dövizler taşıdı. “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa”, “Başbakan sabrımızı taşırma, kendin yat kuluçkaya 1 çocuk, 2 çocuk, 3 çocuk doğurmaya”, “Emine Hanım başbakan olsun, Tayyip Bey evde otursun” sloganları eşliğinde Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Yağışın başlaması üzerine yürüyüşünü hızlandıran kadınlar, kısa sürede İskele Meydanı’na ulaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanına girişte, üst araması yapıldı.





Şiddetsiz savaşsız dünya



İstanbul 8 Mart Kadın Platformu adına Arzu Erdoğan tarafından okunan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bugün kadınlar olarak kendi sözlerimizle, kendi yaşamlarımız üzerinde söz sahibi olduğumuzu, şiddetsiz, savaşsız bir dünyanın mümkün olabileceğini, dünyayı değiştirebileceğimizi söylemek için buradayız. Ancak ne var ki, kadınlara yönelik şiddet ve baskılar, evde, sokakta, işte, her yerde tüm vahşeti ile devam ediyor. Kılık kıyafetimize yönelik her türlü baskı ve yasaklamaya hayır diyoruz. Hiçbir şey şiddetin, tacizin, tecavüzün gerekçesi olamaz. Her türlü şiddete, tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için kadın kurumlarının denetiminde ve yürütücülüğünde, her ilçede sığınma evleri ve tecavüz kriz merkezleri istiyoruz.”





8 Mart tatili için önerge



BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise mitingde yaptığı konuşmada, kadınların eşitlik ve adalet için mücadele ettiğini belirterek, Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 100. yılında Diyarbakır’ı kadın kenti ilan ettiğini söyledi. Sebahat Tuncel 8 Mart’ın tatil olması için TBMM’ye önerge verdiklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların Kürtçeye çevrildiği mitingde yağmur nedeniyle konuşmalar kısa tutuldu konserler iptal edildi.