Öldüren sekse müebbet!

Ankara’da iki yıl önce bir otel odasında hayatını kaybeden Ebru E.’nin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.



Savcılık, genç kızın ölümüne, ilk cinsel ilişki sırasında yaşadığı ağır travmanın yol açtığını ve 24 yaşındaki sevgilisi Alper O.’nun bu olayda sorumlu olduğunu belirterek ağır ceza mahkemesinde dava açtı.

İddianamede olay şöyle anlatıldı:



"Olay günü Alper O. ile Ebru E. birlikte otele gittiler. Bir süre sonra Alper O., görevlilere, Ebru’nun kafasını ranzaya çarparak yaralandığını söyleyerek yardım istedi. Çıplak olan mağdure giydirilerek İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti. Soruşturmada şüpheli çelişkili ifadeler verdi. Savcılık ifadesinde de mağdure ile cinsel ilişki kurduğunu, genç kızın duşa girdiğinde bayıldığını söyledi.



Ebru E.’ye yapılan otopside kesin ölüm nedenine ulaşılamadı. Adalet Bakanlığı 1. İhtisas Kurulu’ndan alınan raporda ise "maktulenin olay günü bekáretini kaybettiği, kanda uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı, vücut üzerinde darp ve cebir izi oluşturacak başka bir delil bulunmadığı, ölümünün beynin oksijensiz kalması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği" belirtildi.



Kasten güç uyguladı



Henüz 18 yaşında ve muhtemelen ilk cinsel birleşmesini yaşamakta olan maktuleye isteği içinde olsa bile travma yaratmayacak şekilde ilişki kurmak zorunda olan şüphelinin, bu zorunlulukları göstermeksizin mağdurede gerek kan kaybı ve devamında şok, gerekse korku, ağrı sonrası gelişebilecek serebral iskemi (beyne gelen kan akımının azalması veya kesilmesi) yaratacak şekilde kasten güç uyguladığı anlaşılmaktadır. Olayda, şüpheliye yönelik olarak TCK’nın 83. maddesinde (kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi) belirtilen suçun unsurlarının oluşturduğu görülmektedir.



Şiddet yok ihmal var



Maktülün rızasıyla şüpheli ile ilişkiye girdiği, olayda cebir, şiddet kullanılarak cinsel istismar suçuna ilişkin bulgulara rastlanmadığı, aynı şekilde cinsel ilişki sırasında maktulede bu tür bir travma yaratacak şekilde ağır fiziki baskı uygulayan şüphelinin tedbirsizlik veya dikkatsizliğinden bahsedilemeyeceği, ancak sonuçta ölümü istememesine karşın ilişki kurduğu sırada insani ve cinsel kurallar gereği yükümlü olduğu şekilde hareket etmemek suretiyle ölüme neden olmaktan sorumlu tutulabileceği anlaşılmıştır." Hürriyet

