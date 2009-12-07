Öldüren saksıya 2 yıl istendi

T24 - Savcılık, Merve'yi yaralayan saksının sahibi için 2 yıl hapis istedi.

Kaldırımda yürürken kafasına saksı düşen 16 yaşındaki kızın yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Saksıyı ortak kullanan iki kişi hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İSTANBUL Maltepe Bağdat Caddesi’nde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda, dershaneden çıkarak evlerine doğru giden iki lise öğrencisinin üzerine, 449 numaralı apartmanın 4 katında bulunan dairenin balkonundan beton saksı düştü. Olayda, 16 yaşındaki Merve Ülker ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı ise olayı küçük sıyrıklarla atlattı. Beyin travması geçirerek hastaneye kaldırılan ve 2 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Merve Ülker, “Arkadaşım Dilara ile konuşa konuşa eve doğru gidiyorduk. Birden ne olduğunu anlamadım. Tek hatırladığım şey kafama ağır bir darbe inmesi. Az kalsın canımdan oluyordum” dedi.



Kartal Cumhuriyet Savcılığı, Merve Ülker’in yaralanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, saksıyı ortak kullanan 449 numaralı apartman sakinlerinden Selvi Sazlı ile Alpay Uzer hakkında, ’taksirle yaralama’suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede, Adli Tıp Raporu’na göre Merve’in hayati tehlike geçirdiği, kafasına düşen saksının çürük olduğu ve apartman sakinlerinden Selvi Sazlı ve Alpay Uzer’in ortak kullandıkları belirtildi.