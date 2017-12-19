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Öldüren sahte rakı davası ertelendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, işlettikleri marketlerde sahte rakı satıp 4 kişinin ölümüne, 4 kişide de görme kaybı ve iç organlarında hasar oluşmasına neden oldukları iddia edilen, 4'ü tutuklu, 9 sanığın 112'şer yıl hapis cezası i

19 Aralık 2017 21:50

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde, işlettikleri marketlerde sahte rakı satıp 4 kişinin ölümüne, 4 kişide de görme kaybı ve iç organlarında hasar oluşmasına neden oldukları iddia edilen, 4\'ü tutuklu, 9 sanığın 112\'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
İki yıl önce, Konak ilçesi Hatay semtindeki büfeden satın alınan sahte içkiden zehirlenen Şenol Kaba, Birol Bacaklı, Gürkan Tapınç ve Özkan Yaman, yaşamını yitirdi. Engin Dengiz, Beyazıt Macarlar, Fuat Göksu ve Muhsin Tahir Soyuöz\'de ise görme kaybı ve iç organlarında hasar oluştu. Hatay ve İkiçeşmelik semtlerindeki marketlerinde sahte rakıları sattıkları iddia edilen şüphelilerden Habip B., Orçun Y., Çağdaş Metin F. ve Ertan Ö. tutuklandı, Hatice B., Zehni G., Mehmet Besim G., Fedayi Tufan T. ve Şaban S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında \'olası kastla kasten öldürme\' suçundan 112\'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar Hatice B., Zehni G., Mehmet Besim G. ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Şaban S. hakkında çıkarılan yakalama emrine yanıt gelmediğini, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na mağdurların ölüm sebebine ilişkin rapor için yazılan yazıya cevap verilmediğini belirtti.
Duruşmada dinlenen tanık emniyet amiri A.S., sahte içkiden ölümlerin Türkiye\'de gündem olması nedeniyle çalışma başlattıklarını, firari sanık Şaban S.\'nin kaçak içki satışı yaptığını tespit ettiklerini, ancak kendisini bulamadıklarını ifade ederek, onunla irtibatlı olduğunu tespit ettikleri sanık Mehmet Besim G.\'den yardım talep ettiklerini belirtti. Mehmet Besim G.\'nin kaçak içki satışı yapmadığını ve emniyete yardımcı olduğunu anlatan A.S., Şaban S.\'nin kaçak içki satışı yaptığına ilişkin tespitlerin bulunduğunu, ancak onun da yurt dışında olduğuna dair duyumlar aldığını dile getirdi.
Sanık Ertan Ö. ifadesinde  \"Orçun\'dan yedişer gün arayla otuzar litre etil alkol aldım. Metin\'den de alkol aldım. Kendim, eşim ve dostlarım bu alkolden içtik. İddia edildiği gibi olsaydı, biz de ölürdük. Tahliyeme karar verilmesini isterim\" dedi.
Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulunurken, mahkeme heyeti, sanık Şaban S. hakkında çıkartılan yakalama emrinin infaz edilmesine, Adli Tıp Kurumu\'ndan gelecek raporun beklenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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