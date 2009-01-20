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Yaşam

Öldüren mağlubiyet..

Takımının 3-1'lik yenilgisine üzülen 44 yaşındaki Necmi Çetinel, kalp krizi geçirerek öldü.

20 Ocak 2009 02:00

Adana'da oynanan Bankasya 1'inci Lig karşılaşmalarından Adanaspor-Kasımpaşa maçı sonrasında, takımının 3-1'lik yenilgisine üzülen 44 yaşındaki Necmi Çetinel, kalp krizi geçirerek öldü.

Beşocak Stadyumu'nda oynanan Adanspor-Kasımpaşa karşılaşmasını izleyen Necmi Çetinel, takımının attığı bir gole karşılık kalesinde gördüğü 3 gol sonucu mağlup olmasının ardından, 01 TK 811 plakalı otomobiline binerek evine gitmek için yola çıktı. Türkkuşu Caddesi'ndeki işyerinden ayrılıp, Adalet Cadddesi'ne giren Çetinel, göğsünde hissettiği ağrı üzerine otomobilini durdurmak isterken park halindeki 01 NR 688 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, Çetinel olay yerinde öldü. Bagaj camında 'Adanaspor' yazan otomobilin arka koltuğunda takımın atkısı dikiz aynasında ise 'turuncu-beyaz' renklerden oluşan ip asılı olması dikkat çekti.

Çetinel'in öldüğünü haber alıp olay yerine gelen yakınları, "Akşam işten çıktıktan sonra maç izlemek için stadyuma gitmiştik. Çok hararetli olmasa da, maç sırasında heyecanlandı, yenilgi karşısında üzüldü. Maçtan çıktıktan sonra işyerine geldik, otomobiline binip evine gitmek için ayrıldı" diye konuştu.

´BU KADAR SEVMEK ZORUNDA MIYDIN?´

Sağlığına dikkat ettiği belirtilen Çetinel'in, sürekli kalbe yararlı gıdalar aldığını ifade eden yakınları, üzüntüden, "Allah kahretsin, Adanasporu da batsın, bu kadar sevmek zorunda mıydın?" dedi.

Belediye doktorunun ölümü şüpheli bulması üzerine, Necmi Çetinel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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