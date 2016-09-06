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15 Temmuz Darbe Girişimi

Öldüren diyetin sahibi KHK ile serbest kaldı

3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dr. Muzaffer Kuşhan, cezaevinden tahliye oldu

06 Eylül 2016 13:47

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 671 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) İstanbul Polonezköy'deki zayıflama kliniğinde 19 yaşındaki Dilara Kurt'un ölümüyle ilgili olarak 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dr. Muzaffer Kuşhan, cezaevinden tahliye oldu. Kuşhan, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. 

OHAL kapsamında çıkarılan ve denetimli serbestlik sürelerini yeniden düzenleyen KHK ile koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken tahliye edilimesine karar verilmişti. FOX TV'nin haberine göre; Kuşhan bu KHK'dan yararlanarak tahliye oldu.

45 günde 14 kilo vermişti

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Dila Kurt (19), 2008 yılında Dr. Kuşhan’ın Polonezköy’deki zayıflama kliniğine gitmiş ve uygulanan yoğun program ile 45 günde 14 kilo vermişti. Kurt, uygulanan diyete dayanamayarak 7 Eylül 2008 tarihinde klinikteki havuzun başında hayatını kaybetmişti.

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