Öldürdüğü kocasının üzerine kaya tuzu döküp bavulda saklamış!

İstanbul Fatih'te bir daireden gelen kötü kokular üzerine inceleme yapan ekipler, bavulun içerisinde battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş cansız erkek bedeni tespit etti. Dairede Iraklı bir çiftin yaşadığı tespit edildi.



İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir daireden gelen kötü kokular, bina sakinlerini harekete geçirdi. Durumdan şüphelenen vatandaşların ihbarı sonrası ekipler devreye girdi.

Sabah gazetesinin haberine göre belirlenen dairenin kapısı açıldığında koridorda streç filimle sarılmış büyük boy bir bavul görüldü. Bavulun etrafından akan sıvıların kokuyu yaydığı belirlenince bavul açıldı.

Bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir cansız erkek bedeni bulundu. Savcılık tarafından yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi.

Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Kuzey Irak'a gitti. Bu sırada,cansız erkek bedeninde meydana gelen çürüme nedeniyle kimliği sadece komşuların beyanıyla belirlenmeye çalışıldı



Muhammod A.'ya ait olduğu düşünülen şahsın katilinin kimliğinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.