Öldürdüğü kızın cesedini 2 gün gezdirmiş

T24- Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Harun Ceylan, sevgilisi 34 yaşındaki Berrin Özçekirdek’i beylik tabancasıyla başına ateş ederek öldürüğü, cesedi genç kıza ait otomobille iki gün gezdirdiği ortaya çıktı.Genç kızın cesedini bir piknik alanında bırakan onbaşı,bugün polise teslim oldu.

İddiaya göre, bugün sabah Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Diyarbakır 8’nci Ana Jet Üssü’nde görevli Uzman Onbaşı Harun Ceylan, kendisi gibi bekâr olan sevgilisi Berrin Özçekirdek’i öldürdüğünü, cesedinin Ceyhan-Osmaniye karayolu Veysiye Köyü girişindeki piknik alanında olduğunu söyledi.

İhbar üzerine Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek ağaçlar arasına terk edilmiş haldeki 27 BR 901 plakalı otomobilin bagajında battaniyeye sarılı cesedi buldu.

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nde sivil memur olarak görevli olan Berrin Özçekirdek’in başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş olduğu belirlendi. Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen Harun Ceylan’ın sevgilisini neden öldürdüğü henüz anlaşılamadı.Harun Ceylan’ın bir başka yerde öldürüp olay yerine battaniyeye sarılı bir halde getirdiği sanılan Berrin Özçekirdek’in cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.