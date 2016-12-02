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Yaşam

Öldürdüğü karısını sandıkla ormana atan adama 21 yıl hapis cezası

Karısını öldüren adam mahkemede eşinin kendisini aldattığını iddia etti

02 Aralık 2016 18:12

Tokat’ta geçen yıl 30 yaşındaki eşi Yasemin Doğan’ı öldürüp, cesedini sandık içerisine koyarak ormanlık alana atan 39 yaşındaki Faruk Doğan, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat’ın Karşıyaka Mahallesi’nde oturan evli ve bir çok annesi Yasemin Doğan, geçen yıl Ağustos ayında kaybolunca, eşi Faruk Doğan ve yakınları polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalar kapsamında genç kadının izine rastlanmadı.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Yasemin Doğan’ın, geçici işlerde çalışan eşi Faruk Doğan’ı teknik takibe aldı. Takip sonucunda gözaltına alınarak sorgulanan Faruk Doğan, eşini öldürdüğü itiraf etti. Eşini av tüfeğiyle evde öldürdüğünü; daha sonra ise merkeze bağlı Kızılöz Köyü Erenler Mezrası ormanlık alanda cesedi sandık içerisine koyarak attığını söyledi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Bürosu ekipleri ormanlık alana giderek sandık içerisinde Yasemin Doğan’a ait olduğu öne sürülen kemik parçaları bulundu. Olaydan sonra Faruk Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Eşinin kendisini aldattığını iddia etti

 

TCK’nin 81’inci maddesinde yer alan ’Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Faruk Doğan’ın karar duruşması Tokat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada son sözleri sorulan Faruk Doğan, eşinin kendisini aldattığını savundu. Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından ’tahrik indirimi’ ve, sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak toplamda 21 yıl hapis cezasına hükmetti.

 

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