Öldürdüğü kadının cesediyle 900 kilometre yolculuk yapmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 5 ay önce ortadan kaybolan Neslihan Apa\'nın (36), otoyolda aracına bindiği TIR şoförü Doğan Yıldırım (42) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yıldırım, Adana\'da öldürdüğü kadının cesedini battaniyeye sarıp, 900 kilometre yolculuk yaparak götürdüğü Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde sazlık alana attığını söyledi.

İddiaya göre, 4 Temmuz\'da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna çıkan Neslihan Apa, otostop yaparken ortadan kayboldu. Kadın sabah eve gelmeyince eşi İlker Apa (38) onu aramaya çaktı. Ancak bulamayınca polise kayıp dilekçesiyle başvurdu.

Kayıp olarak aranan Neslihan Apa\'nın cinayete kurban gitme ihtimali üzerine Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kadının bulunması için özel ekip kurulmasını istedi. Cinayet Büro ekipleri, eşi tarafından otoyolda fuhuş yaptığı iddia edilen kadının otostop yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yol kenarındaki bir tesisin kameralarında saptanan kadının 41 YR 192 plakalı TIR\'a bindiği görüldü. Otoyoldaki tüm güvenlik kameralarını tekrar inceleyen ekipler, Kocaeli plakalı TIR\'ın bu kente giriş yaptığını belirledi. Ekipler, aracın bağlı olduğu firma ile irtibata geçerek TIR\'ı incelemek istediklerini, şoförü olduğu saptanan Doğan Yıldırım\'ın başka bir araca verilmesini istedi. Bunun üzerine parka çekilen TIR\'ın ön bölümünde yapılan incelemede kan lekelerine ulaşıldı. Araçtan alınan kan örnekleri incelenmek üzere Kriminal Laboratuvara gönderildi. Ayrıca şirketten şoför Doğan Yıldırım\'ın Mersin\'e bir yük taşıma bahanesiyle gönderilmesi sağlandı. Mersin\'e gelen Yıldırım, gözaltına alındı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP SAZLIĞA ATTI

Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Yıldırım suçunu itiraf etti. Kadın ile para karşılığında birlikte olmak için TIR\'a aldığını söyleyen Yıldırım, para yüzünden tartıştıklarını, bu sırada bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini çırılçıplak soyup, battaniyeye sardığını, yakalanmamak için Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki sazlık alana attığını anlattı.

Ekipler, söylenen yerde yaptığı arada çürümüş kadın cesedi buldu. Adli Tıp Kurumu\'na getirilen cesedin kayıp Neslihan Apa\'ya ait olduğu saptandı. Katil zanlısı Doğan Yıldırım ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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