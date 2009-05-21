Öldürdüğü kadını arabasında taşıdı

İzmir'den özel otomobiliyle Konya'nın Akşehir ilçesine gelen emekli astsubay, birlikte yolculuk ettiği kadını, Afyonkarahisar'da araç içinde boğarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıl önce eşinden ayrılan Okan G. (41), İzmir'de birlikte yaşadığı Yonca Güngördü (24) ile Akşehir'de yaşayan çocuklarını ziyaret etmek amacıyla özel otomobiliyle yola çıktı.



Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Yonca Güngördü'ye, bir erkekten telefon gelmesine sinirlenen Okan G, otomobili durdurup tartıştığı Güngördü'yü 3 yerinden bıçakla yaraladı. Okan G, bıçak darbeleriyle ölümcül yara almayan Güngördü'yü elleriyle boğarak öldürdü. Zanlının daha sonra Güngördü'nün cesedini ön koltukta "uyuyor" izlenimi vererek, Akşehir'e kadar getirdiği öğrenildi.



Akşehir'de otomobilini katlı otoparkın 3. katına bırakan Okan G, polisi arayarak cinayeti ve cesedin bulunduğu yeri ihbar etti.



Olay yerine giden polis ekipleri, 35 D 9597 plakalı otomobilin sağ ön koltuğunda kadının battaniyeye sarılmış cesedini buldu. Kendisi de polislere otoparkta teslim olan Okan G, gözaltına alındı.



Güngördü'nün cesedi, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle değil boğularak öldürüldüğü belirlendi.



Emekli astsubay Okan G'nin yaklaşık 2 yıl önce eşinden ayrıldığı, kendisinin İzmir'de yaşadığı, çocuklarının ise Akşehir'de bulunduğu bildirildi.



Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

