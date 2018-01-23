Öldürdüğü hayvanların fotoğrafını çekip paylaştı: Ben öldürmem ezer geçerim

Sakarya'da yaşayan Ö.D., ezerek öldürdüğü tilki ile vurduğu doğanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Yüzlerce hayvansever, Ö.D.'ye tepki gösterip; hakkında BİMER'e şikâyette bulundu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ö.D., iddiaya göre, ilçede ormanlık alanda bir tilkinin üzerinden ciple geçti, nişan aldığı doğanı silahla öldürdü. Hayvanları katleden Ö.D. doğan ve tilkinin paramparça olmuş haliyle fotoğraf çekip, bunu 'Sabah kuşu buna diyorlar galiba' ve 'Ben öldürmem ezer geçerim' notuyla paylaştı.

Bu paylaşımı gören Sakaryalı ve Türkiye genelinden hayvansever yüzlerce kişi büyük tepki gösterdi. Fotoğrafların altına yorumlar yazanlar Ö.D. hakkında BİMER ve çeşitli kurumlara şikayette bulundu.

Paylaşımı yapan genç tepkiler üzerine parçalanan tilkinin fotoğrafını kısa bir süre sonra hesabından sildi.(DHA)