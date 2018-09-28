Öldürdüğü genci baza ile taşıdı... O anları güvenlik kamerası kaydetti

ANKARA\'da oturan Afganistan uyruklu bir kişi, sevgilisinin birlikte olduğu genci 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cesedi baza içine koyarak binadan dışarı çıkaran ve daha sonra dağlık bir alana atan şüpheliler, sınır dışına çıkmak isterken yakalandı. Cesedin baza içinde binadan çıkarılması güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, 19 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Ankara\'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Yenimahalle ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Afganistan uyruklu Ajmal Amani (27), daha önce tanımadığı Fatemah Safari\'nin kendisini araması üzerine 18 yaşındaki Afgan uyruklu sevgilisi Zeynab Rezaei\'nin 19 yaşındaki Ansar Yousefi ile ilişkisinin olduğunu öğrendi. Daha sonra Fatemah Safari ile buluşan Amani, birlikte Ansar Yousefi\'nin evine gitti. Sevgilisinin de burada olduğunu gören Ajmal Amani, Ansar Yousefi\'yi 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



CESEDİ BAZA İÇİNDE TAŞIDI

Ajmal Amani, daha sonra bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Cesedi battaniye sararak evdeki bir bazanın içine koyan Amani, 17 yaşındaki arkadaşı J. A.\'nın de yardımıyla önce boş bir ranzayı arkadaşının getirdiği kamyonete yükledi. Durumun şüphe çekmediğini fark eden Amani, daha sonra arkadaşıyla birlikte cesedin içinde bulunduğu bazayı kamyonete taşıdı. Şüpheliler, Ansar Yousefi\'nin cenazesini, Çubuk ilçesi Sirkeli Köyü yakınlarındaki dağlık bir alana bıraktı.



KAÇARKEN YAKALANDILAR

Köy yakınlarında gezerken cesetle karşılaşan vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Ansar Yousefi\'nin 32 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma üzerine, Erzican\'a giderek sınır dışına çıkmak için hazırlıkta bulunan Ajmal Amani ile sevgilisi Zeynab Rezaei ve Fatemah Safari saklandıkları evde yakalandı.



3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ajmal Amani ile sevgilisi Zeynab Rezaei ve Fatemah Safari çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Amani ile birlikte cesedi taşıyan J. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Cesedin baza içinde taşınması (Güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Haber:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)



32 yerinden bıçaklayarak öldürdü, bazaya koyup binadan çıkardı