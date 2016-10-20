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Yaşam

Öldürdüğü eşini 24 yıl fıçıda sakladı

Başsavcı, planlı cinayet suçlarında ise zamanaşımı olmadığını vurguladı

20 Ekim 2016 19:01

Almanya'nın Hannover kentinde kaynak ustası Jörg L'nin, eşi Franziska Sander'i öldürdükten sonra cesedini 24 yıl boyunca eski bir metal yağ fıçısı içinde sakladığı ancak zaman aşımından serbest kaldığı bildirildi.

Alman TV2'de yer alan habere göre; Hannover Başsavcısı Thomas Klinge, konuyla ilgili açıklamasında, suçunu yıllar sonra itiraf eden 52 yaşındaki Jörg L'nin, bir tartışma sırasında eşini boğarak öldürdüğünü anlattığını söyledi.

Klinge, Almanya'da anlık öfkeye kapılarak adam öldürme suçunun 20 yıldan sonra zaman aşımına uğraması nedeniyle Jörg L'nin serbest bırakıldığını kaydetti. Klinge, planlı cinayet suçlarında ise zamanaşımı olmadığını vurguladı.

Hannover polisi, cinayetin planlandığı olasılığını araştırmak için çift hakkında bilgi verebilecek görgü tanıkları arıyor. Sander'in 1988 yılında Jörg L. ile evlendiği, 10 Şubat 1992'de kaybolduğu ifade edildi.

Alman medyası, Jörg L'nin, eşini öldürdükten sonra cesedi hava ve su geçirmeyecek şekilde plastiğe sardığı ve eski bir metal yağ fıçısının içine koyarak ağzını kaynakla kapattığını yazdı.

Jörg L'nin, daha sonra fıçıyı da yanına alarak Neumünster kentine gittiği, buraya yerleştiği ve yeniden evlenerek çocuk sahibi olduğu, Franziska'yı soran yakınlarına da kendisini terk ederek ABD'de yaşadığı şeklinde yalan söylediği kaydedildi.

Cinayete kurban giden Franziska'nın erkek kardeşlerinin Jörg L'den şüphelenmesi ve polisin de kendisini sıkça sorgulaması üzerine söz konusu şahısın, geçen ay suçunu itiraf ettiği belirtildi.

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