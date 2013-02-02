Öldürdüğü babasını yıkadı, traş etti

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde 16 yaşındaki B.T., annesini sürekli dövdüğünü iddia ettiği babası 55 yaşındaki Abdullah Tarçın'ı av tüfeğiyle öldürdü. B.T., öldürdüğü babasını sakal tıraşı yapıp, cesedini temizledikten sonra kefenledi.

İddiaya göre, 6 çocuk babası Abdullah Tarçın, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi 48 yaşındaki Ayşe Tarçın’ı tekme tokat dövdü. Annesi ile evi terk etmek isterken karşılaşan B.T., babasının onu dövdüğünü öğrenince öfkelendi. B.T., evde bulunan av tüfeğiyle babası Abdullah Tarçın’a iki el ateş açtı. Başından ve vücudunda ağır yaralanan Abdullah Tarçın olay yerinde can verdi.

Cinayetin ardından B.T., ölen babasına sakal tıraşı yaptı, ardından da vücudunu yıkayıp temizledi. Babasını beyaz örtü ile kefen gibi saran B.T., sabah komşularına babasını öldürdüğü belirterek defnedilmesini istedi. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Eve gelen jandarma evde Abdullah Tarçın’ın cesedini buldu.

Tarçın’ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu ’na gönderilirken B.T. ile annesi Ayşe Tarçın gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

(radikal)