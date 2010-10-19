Öldürdüğü askerin ailesine 15 yıl mektup yazacak

T24- ABD'de aşırı hız yaptığı arabasıyla Irak'ta görev yapmış bir askere çarparak ölümüne neden olan adama görülmemiş bir ceza verildi.



Mart 2008'de yağmurlu havada aşırı hız yapan Andrew Gaudioso aracın hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmiş ve Thomas Towers'ın kullandığı araca çarparak genç askerin ölümüne neden olmuştu. Ölen askerin Irak'taki görevi daha yeni sona ermişti.



Florida mahkemesi, Gaudioso'nın 15 yıl boyunca her hafta askerin ailesine özür mektubu yazmasına, bunu aksatması halinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Askerin ailesinin 22 yaşındaki Gaudioso'nun hapse girmesini istemediğini söylemesi üzerine hakim bu alışılmadık kararı aldı.



Aile, sadece Gaudioso'nun öldürdüğü adamın ülkesine hizmet etmiş biri olduğunu hatırlamasını istediklerini söyledi.



Kazada beyni hasar gören Gaudioso, olaydan beri sürekli olarak duyduğu pişmanlığı dile getirmişti. Gaudioso'nun 15 yıl hapis yatmamak için 15 yıl boyunca 780 mektup göndermesi ve üzgün olduğunu ifade etmesi gerekecek. Ayrıca 15 yıl boyunca alkol ve uyuşturucu kullanıp kullanmadığı da takip edilecek. Avukatı, Gaudioso'nun karardan memnun olduğunu söyledi.



