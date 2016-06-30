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Yaşam

Öldürdüğü 2 metrelik 2 yılanla poz verdi!

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bölgede çok sayıda yılan ve akrep görüldüğü de ifade edildi

30 Haziran 2016 15:29

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde tarlasına giren 2 metre uzunluğunda 2 yılanı öldüren İbrahim Y., daha sonra yılanlarla poz verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi’nde tarlada çalışan çiftçi İbrahim Y., 2 metre boyundaki 2 yılanı taş ve sopalarla başını ezerek öldürdü. Çocuklarına ve hayvanlara zarar verebileceği endişesiyle yılanları öldüren İbrahim Y., daha sonra 2 yılanı eline alarak, poz verip fotoğraf çektirdi.

Öte yandan havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bölgede çok sayıda yılan ve akrep görüldüğü öğrenildi.

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