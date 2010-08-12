Öldürdü testereyle parçaladı

T24

Çok iyi bir insandı

İddiaya göre, gazetecilikten emekli olan Burhan Cahit T. (76) ile ses sanatçısı Naşide Dırmıkçı, 10 yıl önce genel evde tanıştı. İkilinin aralarındaki ilişki ilerleyince genel evden ayrılan Dırmıkçı, Burhan Cahit T. ile yaşamaya başladı. Cihangir Samanyolu Sokak Seyran Apartmanı'nda yaşayan Dırmıkçı ve Burhan Cahit T. arasında geçen Cuma günü bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Burhan Cahit T., evi terk etmek istediği sırada, alkollü olduğu öne sürülen Dırmıkçı bıçakla üzerine yürüdü. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Dırmıkçı'nın elindeki bıçağı alan Burhan Cahit T., 61 yaşındaki kadını bıçakladı. Dırmıkçı, aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.Paniğe kapılan Burhan Cahit T., cesetten kurtulmak için harekete geçti. Karaköy'deki Perşembe Pazarı'na giden zanlı, 250 liraya elektrikli testere alıp eve geri döndü. Cesedin kolları ve bacaklarını testereyle kesen zanlı, bunları buzdolabına yerleştirdi. Cesedin kalan kısmını ise çarşafa sarıp, kokmaması için üzerine buz kütleleri yerleştirdi. Ancak 4 günün sonunda daireden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri dün polise başvurdu. Binaya gelen polis inceleme yaptıktan sonra, apartman sakinleriyle görüştü. Bir komşusunda bulunan yedek anahtarı alan polis, daireye girdi. Çarşafa sarılı, kolları ve bacakları vücudundan ayrı olan cesedi bulan polis, Dırmıkçı'nın birlikte yaşadığı Burhan Cahit T.'nin peşine düştü. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, Taksim'de yakaladı. Naşide Dırmıkçı'nın nerede olduğunu soran polise, "Teyzesine gitti" diyen zanlı, gözaltına alınıp Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayette kullanılan elektrikli testere ise evde bulundu.Zanlının, ifadesinde pişman olduğunu belirterek, "Beni herkese rezil etti. Ben evi terk edip gidecektim ama o bıçakla karşıma çıktı" dediği öğrenildi. Burhan Cahit T., Beyoğlu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, şubeden çıkarılırken, "Neden yaptınız?" diye soran basın mensuplarına, "Bana kan kusturdu" diye karşılık verdi.Öte yandan, geçen cuma günü işlenen cinayetin ardından daireden yayılan ağır kokunun hâla etkisinin sürdürmesi dikkat çekti. Cinayet haberiyle sarsılan mahalleli, olayın şokunu yaşadı. Kılıç Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Eşref Can, vahşice öldürülen Naşide Dırmıkçı'nın çok iyi bir insan olduğunu belirterek "Çok sessiz bir bayandı. Yaklaşık 30 yıldır burada yaşıyordu. Biz de olanları anlayamadık" dedi.