Öldürdü, 4 ay sonra teslim oldu, serbest bırakıldı

İzmir’de geçen ağustos ayında iki kadının ölümüne yol açan kazayı yapıp kayıplara karışan Ankaralı müteahhit, 4 ay sonra polise teslim oldu. Ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Güney'in haberine göre, İzmir’in Konak ilçesinden Balçova yönüne giden Ankaralı müteahhit Nevzat Demir yönetimindeki otomobil, 11 Ağustos 2016 günü, yolun karşısına geçen Lütfiye Yurdaer (60) ve 10 gün sonra evlenmeye hazırlanan yeğeni Ecem Haliloğlu’na (26) çarptı. Sürücü Nevzat Demir otomobilinden inip kaçarken, yola savrularak ağır yaralanan Halil-oğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer, kaldırıldıkları hastanede can verdi.

Şans eseri çekildi

’Kaza yerinden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla tesadüfen çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlaması, kaçak sürücünün bulunması için Ecem’in ailesine umut oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu görüntülerden ruhsat sahibine ulaştı. Ancak ruhsat sahibi kaza anında aracın kendisinde olmadığını söyledi. Ve kaza akşamı aracı, ruhsat sahibinin akrabası müteahhit Nevzat Demir’in ödünç aldığı anlaşıldı.

"Alkolsüzdüm"

Lütfiye Yurdaer ve Ecem Haliloğlu’na çarptıktan sonra kaçan müteahhit Nevzat Demir, geçen pazartesi günü Ankara’da bir polis merkezine giderek teslim oldu. Nevzat Demir’in şu ifadeyi verdiği öğrenildi: “Tedavi için Ankara’daydım. Bir yıldır yatak istirahatliydim. İzmir’de iyi bir doktor olduğunu söylediler. Ben de gittim. Olay tarihinde saat 01.30’da kaza meydana geldi. Aracı ben kullanıyordum. 3 şeritli yoldu. Yol karanlıktı. Olay sırasında alkolsüzdüm. Maktuller yaya idi. Başka araçtan kaçtıklarını düşünüyorum. Bir anda önüme çıktılar. Görmem ile vurmam bir oldu. Üzgünüm. Maktullerin zararlarını da karşılayacağım.”

Emniyette ifadesi alınan Nevzat Demir, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazayla ilgili davanın ilk duruşması ise ocak ayında yapılacak.