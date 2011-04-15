Öldükten sonra sanal ağ hesapları ne oluyor?

T24 - Azımsanmayacak sayıda insan, bir gün öldüklerinde dijital hesaplarının ne olacağını düşünüyor. Bunun üzerine kafa yormak biraz rahatsız edici bir durum aslında. Fakat dijital çağda yaşamak bunu düşünmeyi gerektirirken, yeni bir soruyu da beraberinde getiriyor: Hayatınız sona erdiğinde online hesaplarınız ve dijital verilerinize ne olacak?







ntvmsnbc'de yer alan Drake Martinet’in yazısına göre; LifeEnsured isimli hizmet, insanların bu tarz sorularına çözüm bulmak adına rehber olma görevini üstlenmiş. Bu servis insanların, hesaplarının silinmesi veya aktarımı için hazırlık yapmalarına olanak sağlıyor; son mailleri gönderiyor, dosyaları aktarıyor ve sanal ölümlerine dair her şeyi yapıyor.

Hatta Facebook hesaplarını silmeden önce, kullanıcılar durumlarına ‘son bir mesaj’ ekleyebiliyor, duvar yazılarını etkileşime kapatıyor, biyografisini değiştirebiliyor ve sahip oldukları hesabı transfer edebiliyorlar. Esasında, LifeEnsured üyeleri Twitter, PayPal, WordPress ve Dropbox gibi 30’un üzerinde çevrimiçi hizmetlerle benzer eylemleri gerçekleştirebiliyor.

Bazı kullanıcılar LifeEnsured sayesinde, özellikle Match.com ve eHarmony gibi flört sitelerini öğrenmekten dolayı mutluluk duyuyorlar. LifeEnsured ayrıca kullanıcıların indirebileceği son dosyaları dağıtmak ya da sonsuz kişisel bir XML / SOAP Web sunucusu yapmak için nihai bir mail gönderiyor.

Bu durum size de mantıklı geldiyse sistem şöyle işliyor: LifeEnsured sitesine giriyorsunuz ve oturumunuzu açıyorsunuz. Hayatınız sona erdikten sonra paylaşmak istediğiniz dosyalarınızı yüklüyorsunuz ve gerek duyarsanız bazı açıklamalar giriyorsunuz. Siz bu dünyadan göçtüğünüzde, son dileğiniz yerine getiriliyor.

İnsanın vefat ettikten sonrasını düşünüyor olması durumu biraz tuhaf gelebilir fakat dijital çağda yaşadığımız düşünülürse anlamlı gelebiliyor. Madem hayatımızı artık dijitalde yaşıyor, dijitale sığdırıyoruz, o zaman gereken neyse yapmalıyız değil mi?





