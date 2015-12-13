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Bilim / Teknoloji

Öldükten sonra 999 yıl daha internette yaşayabilirsiniz!

Bu alanda çalışan şirketlerden biri, kısa sürede 30 bin kişinin sanal ölümsüzlük için başvurduğunu açıkladı

13 Aralık 2015 21:54

Modern zamanların yeni trendi ‘sanal ölümsüzlük’... Aslında bu konu, birkaç yıldır süregelen “Ben ölünce Facebook, Twitter hesabım ne olacak?” tartışmasının bir adım sonrası... Ölünce bile dijital hayatlarının sonlanmayıp devam etmesini isteyenlerin sayısının artması, ‘sanal ölümsüzlük’ hizmeti sunan şirketlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Habertürk'ten Ebru Ayaz ve Melis İnce'nin haberine  göre, ‘Sanal ölümsüzlük’ şirketleri, kişi ölünce de onun sosyal medya hesaplarından yine o kişinin karakterine uygun paylaşımlar yapmayı sürdürüyor, kullanıcıların hayattayken oluşturdukları bazı ses ve video kayıtlarını ileride istenilen kişiye göndermek üzere muhafaza ediyor. Sanal yaşam, 999 yıla kadar uzatılabiliyor. Bu alanda çalışan şirketlerden biri, kısa sürede 30 bin kişinin sanal ölümsüzlük için başvurduğunu açıkladı. Ancak uygulama, ahlaki tartışmaları beraberinde getirdi. Kiminin “ahlaksızca” bulduğu uygulama, kimine göre ise "tecrübelerin gelecek nesillere aktarılması için bulunmaz fırsat". 

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