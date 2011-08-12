-Öldükten 10 ay sonra gömülebildi ANTALYA (A.A) - 12.08.2011 - Antalya'da 10 ay önce falezlerde ölü bulunan kişinin cesedi, DNA testi yapılması ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından 10 ay sonra ailesine teslim edilerek defnedildi. Antalya'da 2 Ekim 2010 tarihinde balık tutmaya giden 2 kişi, falezlerde bir erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından 15 günlük olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden Rasim Eryıldız'a (48) ait kimlik çıktı. Adli Tıp Morgu'na kaldırılan cesedi teşhis etmek amacıyla morga gelen eşi Zeynep Eryıldız, çürümüş haldeki cesedi teşhis edemedi. Cesedin teşhisi için DNA testi yapılmasına karar verildi ve Rasim Eryıldız'ın askerden izinli gelen oğlu Ersin Eryıldız'dan (24) kan örneği alındı. Kemiklerinde kırıklar tespit edilen Rasim Eryıldız'ın, darbedilerek öldürülmüş olabileceği ihtimali de dikkate alınarak, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için ceset 6 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Rasim Eryıldız'ın eşi Zeynep Eryıldız, ''Olayın üzerinden 5 ay geçtikten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor geldi. Raporda, ''Rasim Eryıldız'ın Ersin Eryıldız'ın biyolojik babası olduğu tespit edilmiştir, ancak teyit için çocuğun annesinden de kan örneği alınması gerekiyor'' yazıyordu. Raporun ardından ben de kan örneği verdim. Eşim öldükten 10 ay sonra cesedin eşime ait olduğu netleşti'' dedi. Adli Tıp Kurumunun Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile kendilerine cenazeyi almaları gerektiği şeklinde bir yazı gönderdiğini ifade eden Zeynep Eryıldız, ''Oğlum İstanbul'a giderek İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla babasının cenazesini Antalya'ya getirdi. Eşimin cenazesinin İstanbul'a gittiğini 2 hafta önce öğrendik. 10 aydır psikolojimiz bozuldu. Burada öldükten 40 gün sonra mevlit okutulur ama biz eşimin cenaze namazını 10 ay sonra kılabildik. 10 ay boyunca adeta her gün öldük. Eşimin kesin ölüm sebebini bile bilmiyoruz'' diye konuştu.