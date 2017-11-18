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Öldüğü sanılan yaşlı kadının uyuduğu ortaya çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, 4 gündür haber alamadıkları 60 yaşındaki Fatma Güzin Altıntaş'ın yalnız yaşadığı evinde öldüğünü sanan komşuları, polise haber verdi

18 Kasım 2017 04:18

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, 4 gündür haber alamadıkları 60 yaşındaki Fatma Güzin Altıntaş\'ın yalnız yaşadığı evinde öldüğünü sanan komşuları, polise haber verdi. Gelen polis eve girmeye çalışırken kapıyı açan Altıntaş, uyuduğunu söyledi. Altıntaş\'ın üst kat komşusunun, \"Ölmemiş mi, keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim gerçekten\" sözleri dikkat çekti.
Tabaklar Mahallesi Özek Sokak’ta bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Fatma Güzin Altıntaş’tan 4 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ve 112 sağlık ekipleri, zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Polis, kapıyı kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Bu sırada Altıntaş, kapıyı açarak evde uyuduğunu söyledi.
Apartmandan çıkan bir genç, pencereye çıkan yaşlı kadının üst katındaki komşusuna, Altıntaş\'ın yaşadığı haberini verdi. Penceredeki kadın ise, \"Ölmemiş mi, keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim gerçekten bak. Yakalama kararı var, deli raporu var. Bildiğiniz sorunlu\" dedi.
Fatma Güzin Altıntaş, \"Uyuyakalmışım, derin uyurum. İlaçlarım da biraz kuvvetli, beni ağır uyutuyor. Kapıyı falan hiç duymadım. Sonra kalabalığı görünce korktum\" diye konuştu.
Ölüm şüphesi üzerine eve gelen Cinayet Büro Amirliği polisleri ise kimlik bilgilerini aldığını yaşlı kadını, \"Fatma teyze geçmiş olsun. Kulağın açık olsun. Lambaların da kapalı olunca hepimiz çok korktuk. Senin sağlığın her şeyden önemli. Biraz daha dikkat et. Bir daha kimseyi bu kadar korkutma olur mu?\" diyerek uyardı.

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