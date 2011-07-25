Öldüğü sanılan hasta morgda canlandı!

T24 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öldüğü sanılan bir adamın morga kaldırıldıktan 24 saat sonra bilincine tekrar kavuşarak bağırmaya başlaması önce paniğe, yaşadığı anlaşılınca ise büyük sevince yol açtı.



Yerel basında çıkan haberlere göre, 50 yaşındaki astım hastası bir adam cumartesi günü uyurken bilincini yitirdikten sonra ailesi öldüğünü sanıldı.



Cape Town'un doğusunda bir köyde yaşayan adamın ailesi, özel bir cenaze levazımatçısına haber vererek morga kaldırılmasını sağladı.



Adamı morga taşıyan görevlilerin de yaşadığının farkına varmaması, hatanın giderek büyümesine neden oldu.



İsmi gizli tutulan adam, morg odasında tekrar bilincine kavuştuktan sonra salıverilmesi için avaz avaz bağırmaya başlıyor.



Libode adlı küçük bir kasabada yer alan morgun iki görevlisi, bağırtıları duyunca hayalet sanıp binadan kaçtıklarını anlattılar.



Çevreden yardım isteyen morg çalışanları, cesaretlerini toplayıp binaya geri döndüklerinde, canlı bir adamın morga kaldırıldığının farkına vardı.



24 saat aşırı soğuğa maruz kalan adamın sağlık durumundan endişe eden morg çalışanları derhal bir ambulans çağırarak Saint Barnabas hastanesinde tedavi altına alınmasını sağladıklarını açıkladılar.



Yerel sağlık yetkilisi Sizwe Kupelo, bir kişinin ölüp ölmediğine doktorlar ve polisin dışında kimsenin karar verme yetkisinin olmadığını söyleyerek, olayın tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.





