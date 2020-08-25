"Öldüğü" ilan edilen 20 yaşındaki kadının nefes aldığını cenaze evinde fark ettiler!

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ABD'nin Detroit kentinde acil müdahale ekipleri tarafından "evinde öldüğü belirlenen bir kadının" cenaze evinde aslında yaşıyor olduğu fark edildi.

Timesha Beauchamp isimli kadının avukatı yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Doğruyu söylemek gerekirse kanını çekmeye başlamak üzereydiler" dedi.

Southfield İtfaiyesi pazar günü yaşanılan garip olayı doğruladı. Açıklamalara göre acil müdahale ekipleri 20 yaşında bir kadının bilincinin kapandığı gerekçesiyle evine çağrıldı.

Sağlık ekipleri 30 dakika boyunca kadını "hayata döndürmeye" çalıştı, ancak başarısız olunca hastaneden bir acil servis doktoruyla temasa geçti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre doktor, kendisine verilen bilgiler dahilinde kadının öldüğünü ilan etti.

Oakland ilçesi adli tıp birimi "cesedin" otopsi yapılmadan ailesine teslim edilebileceğini bildirdi. Ancak saatler sonra cenaze evindeki çalışanlar 20 yaşındaki kadının hâlâ nefes aldığını fark edip hastaneyi aradı.

Avukat Fieger, "Bu korkunç, gözlerini açmasaydı onu mumyalayacaklardı. Cenaze evinde ceset torbasını açınca Timesha'nın gözlerinin açık olduğunu gördüler" dedi.

Southfield konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söylerken, itfaiye ve polis departmanlarının gerekli prosedürleri uyguladığını iddia etti.