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Dünya
Deutsche Welle

'Öldüğü açıklanan IŞİD lideri hayatta'

ABD’nin Suriye’de düzenlediği bir hava saldırısında öldüğü iddia edilen IŞİD liderlerinden Ömer El Şişani’nin hayatta olduğu belirtiliyor.

10 Mart 2016 13:28


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, 'Çeçen Ömer' lakaplı Ömer El Şişani’nin korumalarının öldüğü, kendisinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Londra merkezli örgütün Başkanı Rami Abdülrahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, El Şişani’nin 4 Mart’taki saldırının ardından Rakka’da bir hastaneye kaldırıldığını ve orada Avrupalı bir doktor tarafından tedavi edildiğini söyledi.

Pentagon ise Gürcistan vatandaşı El Şişani’nin ABD tarafından IŞİD’e karşı yürütülen hava operasyonlarında hedef alındığını onayladı. Washington’daki hükümet çevrelerinden edinilen bilgiye göre ABD savaş uçakları ve insansız hava araçlarının geçen cuma günü El Şişani’nin Suriye’de ikamet ettiği yeri bombaladığı ve saldırıda 12 IŞİD militanla 'Çeçen Ömer’in öldürüldüğü belirtiltilmişti.

5 milyon dolar ödül

Kızıl sakalı ile tanınan El Şişani, IŞİD’in önemli askeri liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD makamları El Şişani‘nin birçok yabancı rehinenin tutulduğu Rakka’da bir hapistanenin kontrolünden sorumlu olduğundan şüpheleniyor.

ABD makamları asıl adı Tarhan Batiraşvili olan El Şişani hakkında istihbarat verecek olanlara 5 milyon dolar ödül vadetmişti. Babası Taymuras Batiraşvili ise Rus aber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada oğlunun öldüğünden haberi olmadığını belirterek "Zaten her ay onun öldüğü açıklanıyor“ diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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