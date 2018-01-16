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'Öldü' söylentisine göbek atarak karşılık verdi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya köyünde yalnız yaşayan Mustafa Hırka, 3 yıldır uğramadığı köyünde hakkında çıkan 'öldü' söylentisine 68'inci yaşını kutladığı doğum gününde göbek atarak karş

16 Ocak 2018 12:54

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya köyünde yalnız yaşayan Mustafa Hırka, 3 yıldır uğramadığı köyünde hakkında çıkan \'öldü\' söylentisine 68\'inci yaşını kutladığı doğum gününde göbek atarak karşılık verdi.
Almanya\'dan emekli olup memleketi Sandıklı\'ya bağlı Örenkaya köyüne yerleşen Mustafa Hırka, yalnız yaşamaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmeyen Mustafa Hırka, bir süre önce psikolojik sorunları nedeniyle Sandıklı merkezde oturan eniştesi Baki Pala\'nın yanına gitti. Yaklaşık 3 yıl eniştesiyle yaşayan Mustafa Hırka, rahatsızlığını atlattıktan sonra köyüne döndü.
OYNAYIP, EĞLENDİ
Köyünde hakkında \'öldü\' söylentisi çıktığını öğrenen Mustafa Hırka, söylentilere karşılık vermek için 68\'inci yaşını kutladığı doğum günü organize etti. Takım elbise giyip üzerinde Atatürk\'ün fotoğrafının bulunduğu kravat takan Mustafa Hırka, evinin önüne müzik sistemi kurdurup -davetli gençlerle oynayıp göbek attı. Gençlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Mustafa Hırka, mikrofonla şarkı da söyledi.
\'ÖLDÜ\' DEMİŞLER
Mustafa Hırka, \"Almanya\'dan işçi emeklisiyim. Ruhsal rahatsızlığım nedeniyle 36 ay Sandıklı\'da eniştem Baki Pala\'nın evinde kaldım. Bütün ihtiyaçlarımı eniştem karşıladı. Bu sürede de \'öldü\' demişler. Ben de ölmediğimi göstermek için 68\'inci yaşımı kutluyorum\" dedi.
Yeğeni Hüseyin Hırka ise \"Amcamın bu mutlu gününde yanında bulunmaktan gurur duyuyorum. Amcama Allah uzun ömürler, sağlık, sıhhat versin\" diye konuştu.

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