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Yaşam

Öldü sanılarak morga kaldırıldı, otopside canlandı ama...

Rusya'da geçirdiği kalp krizi sonrası öldü sanılarak morga kaldırılan fakat 2 gün sonra yapılan otopsi sırasında canlı olduğu fark edilen bir hasta, yapılan müdahalelere rağmen hipotermiden öldü

14 Mart 2013 10:11

Rusya'da, öldü sanılarak morga konulan bir hastanın otopside ölü olmadığı anlaşıldı. Ancak hasta hipotermi adı verilen vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi yüzünden hayatını kaybetti..

4 Şubat'ta 57 yaşındaki hasta öldü sanılarak ülkenin batısında yer alan Pskov bölgesindeki morga kaldırıldı. 6 Şubat'ta yapılan otopsi sırasında, göz bebeklerinin ışığa tepki verdiği ifade edilen hastanın vücut ısısının da normal düzeyde olduğu bildirildi.

Fakat hasta, otopsi masasında yapılan müdahaleye rağmen hipotermi nedeniyle öldü.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, ülkede etkili olan soğuk hava nedeniyle morgun soğutulmadığı, dolayısıyla hastanın vücut ısısını koruyabildiği kaydedildi.

İsmi açıklanmayan hastanın 4 Şubat'ta kalp krizi nedeniyle hastaneye, buradan da morga kaldırıldığı ifade edildi.

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