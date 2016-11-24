Öldü sandığı annesini 28 yıl sonra buldu, reddedildi!

İzmir'de yaşayan 32 yaşındaki Gülşah Öznohutçu, öldü diye bildiği ve kendisi 2 yaşındayken evi terk edip gittiği öne sürülen annesi 51 yaşındaki N.İ.'nin yaşadığını 28 yıl sonra öğrenince çok sevindi. Ancak, başkasıyla evlenen ve bu evlilikten bir kızı olan annesinin görüşmeyi kabul etmemesi üzerine bir kez daha yıkıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, annesinin İstanbul'da oturduğunu ve evlendiğini, bir kızı olduğunu öğrenen Gülşah Öznohutçu, onu bulmak için kolları sıvadı. Öznohutçu, annesine sosyal paylaşım sitesinden ulaştı. Buradan annesiyle yazışıp kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Annesi, genç kızı bütün sosyal paylaşım sitelerinden engelledi. Buna rağmen yılmayan ve görüşmek için her yolu deneyen Öznohutçu, annesiyle yüz yüze konuşmak amacıyla bu kez tanıdıklarını araya soktu. Anne N.İ. kızı ile görüşmek istemediğini iletti.

"Öldü biliyordum, fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktüm"

Annesinin ikinci evliliğinden bir kızı olduğunu öğrenen Gülşah Öznohutçu, şöyle dedi:

"Annem lüks yaşamak için beni ve babamı terk edip başkasına kaçmış. Ben onu 4 yıl öncesine kadar 'öldü' biliyordum. Evdeki fotoğralarına bakıp gözyaşı döküyordum. Yaşadığını öğrenince büyük bir sevinç yaşadım. Ama o beni yeni hayatında istemediğini söyledi. Bu beni yıktı. Bugüne kadar ben anne sevgisi nedir bilmiyorum. Beni öpüp koklamasını, sarılmasını bekliyordum. Ama beni reddetti. Annemin beni görmek istememesinin tek sebebi ikinci evliliğinden olan kızının bu durumlardan haberinin olmaması. İkinci kez evlendiği kişi de evlendikten 4 yıl sonra trafik kazasında ölmüş. Çocuğunu 2 yaşında bırakıp giden kişiye ben de artık 'Anne' demek istemiyorum. Bundan sonra kendisiyle hukuk yoluyla hesaplaşacağız."

Müvekkili Gülşah Öznohutçu'nun istediği üzerine annesi ile görüşmek için İstanbul'a gittiğini söyleyen avukat Ersin Gülsoy ise, "Bana da kesinlikle kızıyla görüşmek istemediğini söyledi. Müvekkilim bugüne kadar anne sevgisi nedir bilmiyor. Gülşah'ın tek istediği annesini görüp sarılmaktı. Anne şefkatini tatmaktı. Ama anne kesinlikle görüşmeyi kabul etmedi. Annelik görevini yerine getirmediği için yüklü bir miktarda maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.