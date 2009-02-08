Öldü öldü, dirildi!..



Liverpool, Premier Lig'in 25. haftasında Portsmouth'u deplasmanda 3-2 yendi. Karşılaşmada 2 kez yenik duruma düşen konuk ekip, 90. dakikada Fernando Torres'in attığı golle 3 puana uzandı.



Premier Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Liverpool, Portsmouth'a konuk oldu.



İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta, ev sahibi Portsmouth 62. dakikada Nugent ile skoru 1-0'a getirdi. Liverpool 69. dakikada Aurelio'nun attığı golle eşitliği yakalarken, Hreidarsson 78'de ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi.



85. dakikada Kuyt'ın attığı golle skora yeniden denge getiren Liverpool, 90. dakikada Fernando Torres'in kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.



Liverpool bu sonuçla puanını 54'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea sahasında Hull City ile golsüz berabere kalırken, Blackburn Rovers'ı deplasmanda 2-0 yenen Aston Villa tırmanışını sürdürdü. Bu karşılaşmada Blackburn forması giyen Tugay Kerimoğlu da ikinci 45 dakikada şans buldu.



Tuncay Şanlı'nın formasını giydiği Middlesbrough, Manchester City deplasmanından 1-0 yenik ayrılarak kötü gidişini sürdürürken, milli futbolcu Tuncay Şanlı bu karşılaşmada yedek soyundu ve son 15 dakika görev aldı.



TOPLU SONUÇLAR



Manchester City: 1 – Middlesbrough: 0



Blackburn Rovers: 0 – Aston Villa: 2



Chelsea: 0 – Hull City: 0



Everton: 3 – Bolton Wanderers: 0



Sunderland: 2 – Stoke City: 0



West Bromwich Albion: 2 – Newcastle United: 3



Wigan Athletic: 0 – Fulham: 0



Portsmouth: 2 – Liverpool: 3

