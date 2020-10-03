'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama: Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum

Posta yazarı gazeteci Murat Çelik , gazeteci Ali Kırca 'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan iddialara yönelik yaptığı açıklamada, deneyimli sunucunun "Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum" dediğini aktardı.

Sosyal medyada deneyimli haber spikeri Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Posta yazarı gazeteci Murat Çelik, Kırca ile konuştuğunu yazılanların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Çelik, Ali Kırca'nın "Torun seviyorum" diye belirterek "Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum" dediği bilgisini paylaştı.

"İşte bu yüzden sosyal medyada yokum"

Çelik'in Twitter hesabındaki paylaşımı şu şekilde:

"Hayır. Şimdi konuştum. Gayet keyifli. 'Torun seviyorum' dedi sesindeki 'taze dede' neşesi tonuyla :) 'Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum' diye de ekledi."

​Öte yandan, gazeteci Gürkan Hacır, sosyal medyada kısa sürede yayılan “Ali Kırca öldü” iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Usta Televizyoncu Ali Kırca'nın öldüğüne ilişkin haberler doğru değil” ifadelerini kullandı.