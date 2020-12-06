"Öldü" iddia edilen Hasan Mezarcı, Hakan Aygün'e konuştu

Kendisini “Mesih” ilan eden Hasan Mezarcı’nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Hakan Aygün’e bağlanan Mezarcı iddiaları yalanladı.



Kendisini “Mesih” ilan eden Mezarcı’nın hayatını kaybettiğini Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Twitter hesabından dile getirdi. Özer, “Hasan Mezarcı vefat etmiş. Allah rahmet eylesin!'' ifadelerini kullandı.

Aygün: Mezarcı'yla konuştum

Gazeteci Hakan Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaları yalanlarken Mezarcı ile görüştüğünü ifade etti. Aygün, “Hasan Mezarcı’yla konuştum; öldüğü iddialarını yalanladı: Mesih ölür mü!

Akit ve Süper Haber son dakika gelişmesiyle yayımladı

İktidara yakın Akit gazetesi ile Süper Haber, Hazan Mezarcı'nın öldüğünü iddia eden gazeteler arasındaydı.