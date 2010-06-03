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Yaşam

Öldü denildi ama yaşıyor

Ali Ekber Yaratılmış'ın yaşadığını öğrenen İskenderun'daki arkadaşları, büyük sevinç yaşadı.

03 Haziran 2010 03:00

T24 - Gazze'ye insanı yardım götüren gemilere saldırıda öldüğü belirtilen Ali Ekber Yaratılmış'ın yaşadığını öğrenen İskenderun'daki arkadaşları, büyük sevinç yaşadı.

İsrail askerlerinin saldırısında öldüğü haberiyle üzüntü yaşayan Yaratılmış'ın arkadaşları, iş yerlerinin camına astıkları fotoğraf ve yazdıkları yazıyla Yaratılmış'ın öldüğünü duyurmuştu.

Ancak Ali Ekber Yaratılmış'ın oğluyla telefonla görüştüğü bilgisini alan İHH İnsani Yardım Vakfı yardım gönüllüsü ve İskenderun İnsani Yardım Derneği Üyesi Ekrem Ak, iş yerinin camına astığı yazı ve fotoğrafı indirdi.

İskenderun İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kemahlı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep ihtiyatlı konuşmaya çalıştık, ama müthiş bilgi kirliliği vardı, şehit olduğu bilgisi geliyordu ancak içimizden inanmak gelmiyordu, Ali Ekber Yaratılmış'ın yaşadığını uçaktan oğluyla telefon görüşmesi yaptığını öğrendik" dedi.


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