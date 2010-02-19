T24

Oldu bir kere

Mehmet Ali Erbil, kendisine boşanma davası açan Tuğba Erbil’in “Telefonda bir kadının mesajını yakaladım ve ‘bitti’ dedim” açıklamasına yanıt verdi: “Telefon çıktı, mertlik bozuldu!”Tuğba Erbil, Önder Fırat ile Londra’da yemek yerken çekilen fotoğraflarının basına yansıması yüzünden eşi Mehmet Ali Erbil’le arasının açıldığı, bu yüzden boşanacakları iddia edilince suskunluğunu bozdu. Boşanma davasını kendisinin açtığını söyleyen Tuğba Erbil, bundan ünlü şovmeni sorumlu tuttu ve onu ihanetle suçladı. Önceki gün yaptığı açıklamada “Ayrılmayı isteme sebebim Mehmet Ali’nin beni aldatması. Bir değil, birkaç kere aldattı. En son telefonda bir kadının mesajını yakaladım ve ‘bitti’ dedim. Benden son bir şans istedi. Ona şans verdim gibi görünsem de vermedim. Ayrılmak için bekliyordum. Huzursuzluk olmadan, sessiz sedasız boşanma davası açalım istedim” diyen Tuğba Erbil’e yanıt gecikmedi.Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar birçok ihaneti ortaya çıkaran ve ilişki bitiren cep telefonlarını suçlayarak üstü kapalı biçimde ihanet iddiasını kabullendi:“Tuğba Hanım’ın açıklamalarını okudum, Allah razı olsun ne diyeyim... Evliliğimiz konusunda zaten gereken açıklamayı yapmış. Ama biliyorsunuz ben aile mahremiyetiyle ilgili konularda asla konuşmam, bugüne kadar hiçbir eşimin arkasından yorum yapmadım. Aldatma olayına gelince, ne bileyim işte, telefon çıktı mertlik bozuldu! Gerçekten bu konuda konuşmam, konuşamam. Evlilik kurumuna saygı duyuyorum. Hâlâ aynı evde kalıyoruz ama konuşmuyoruz, küsüz. Kendisi dava açtı, benim ayrı dava açmama gerek yok. Olay yargıya intikal etti, sonucu bekleyip göreceğiz. Ben ayrılmak istemiyorum, eşimi seviyorum ama oldu bir kere yapacak bir şey yok. “