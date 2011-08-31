Oldboy'un başrolü belli oldu

T24

Güney Kore sinemasının usta isimlerinden Chan-wook Park'ın tüm dünyada ses getiren filmi 'Oldboy'un başrol oyuncusu belli oldu.Uzun zamandır Hollywood'un gündeminde olan filmin başrolünde Josh Brolin yer alacak.Cannes başta olmak üzere birçok festivalden ödülle dönen Oldboy'un kamera arkasında ise usta yönetmen Spike Lee var.Lee filmin orijinal Oldboy’un yeniden çevrimi olmayacağını, hikayeler arasında farklılıklar olacağını söyledi. Kötü adam rolü için ise Christian Bale'in adı geçiyor.Güney Kore yapımı filmin hikayesi şöyle: Oh Dae-su, bir gün kendisini küçük karanlık bir hücrede bulur. Oraya kimler tarafından ve niye kapatıldığını bilmeyen adamın dünyayla bağlantısı sadece hücresindeki küçük televizyondur. Haberlerde karısının öldürüldüğünü duyunca olayla bağlantısı olduğu düşünüldüğü için kapatıldığını anlar.15 yıl sonra, serbest bırakılan adam, ailesini öldüren kişileri bulmaya ve kendisini oraya kapatanlardan intikam almaya karar verir.