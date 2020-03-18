Olcay Şahan: Futbolcular evinde kalmak istiyor, kimse oynamak istemiyor

Denizlisporlu Olcay Şahan, yeni tip Koronavirüs sebebiyle tedirgin olduklarını da belirterek, "Futbolcular evinde kalmak istiyor. Takımda kimse oynamak istemiyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin seyircisiz oynatılacağına yönelik kararı değerlendiren Olcay Şahan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Aslında çok iyi karşılamadık bu kararı. Sabah takım arkadaşlarımızla konuştuk, arkadaşların yüzde 90'ı oynamak istemiyor. Çünkü herkes tedirgin herkes evinde kalmak istiyor ve milli maçlar arasına gidiyoruz.



Kimse oynamaktan yana değil ama federasyon böyle açıkladı, oynamamızı istiyor. İzmir’e gideceğiz havalimanına. Ondan sonra da oradan Sivas’a uçuş yapacağız. Sivas’da otelde kalacağız sonuçta herkes tedirgin herkes ailesinin yanına gidecek, test yaptırsam acaba bir şey çıkar mı? Çıkmış mıdır?



Olup da birilerinde var mı? O yüzden herkes tedirgin. Söylenecek fazla bir şey yok. Kendi aramızda konuşulanlara bakarsak yüzde 90 kimse oynamak istemiyor, herkes evinde kalsın deniliyor. Futbolcular da evinde kalmak istiyor ama bu bizim işimiz.



Federasyon böyle açıkladıysa da yapacak bir şey yok. Hocamızın dediği gibi ‘her şartta oynayacağız’ korunmaya çalışıyoruz. Tabii ki ne kadar korunabilirsek. Ama herkes tedirgin bunu bir kez daha dile getirebilirim."

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